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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lisa Marie Presley'nin vefatının ardından miras kavgası başladı

Rock'n roll efsanesi Elvis Presley'nin tek çocuğu olan Lisa Marie Presley, 12 Ocak 2023'te hayatını kaybetmişti. Presley vefatıyla birlikte tüm mirasını kızı Riley Keough’ya bırakmış oldu. Ancak bu vasiyete annesi Priscilla Presley’den itiraz geldi

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  • Lisa Marie Presley'nin vefatının ardından miras kavgası başladı - Magazin haberleri

    Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley, 12 Ocak 2023'te 54 yaşında hayata veda etmişti. Acı haberi ise Presley'nin 1967–1973 yılları arasında evli kaldığı Priscilla Presley, "Güzel kızım Lisa Marie'nin aramızdan ayrıldığına dair yıkıcı haberi üzüntüyle paylaşmak zorundayım" mesajıyla duyurmuştu.
  • Lisa Marie Presley'nin vefatının ardından miras kavgası başladı - Magazin haberleri

    Lisa Marie Presley, ölümüyle birlikte tüm mirasını 33 yaşındaki oyuncu kızı Riley Keough’ya bırakmış oldu. Ancak bu vasiyete ölümünden çok kısa bir süre sonra annesi Priscilla Presley’den itiraz geldi.
  • Lisa Marie Presley'nin vefatının ardından miras kavgası başladı - Magazin haberleri

    Priscilla Presley, kızı Lisa Marie’nin vasiyetinin geçersiz olduğunu iddia etmeye başladı. Priscilla Presley’ye göre vasiyetteki imza kızının her zamanki imzasından farklı. Hatta acılı anne belgelerde Lisa Marie Presley’nin adının bile yanlış yazıldığını söylüyor.
  • Lisa Marie Presley'nin vefatının ardından miras kavgası başladı - Magazin haberleri

    ABD basınında yer alan iddialara göre; Priscilla Presley, geçen hafta bitmeden Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde belgeleri sunarak vasiyetnamede kendisini kayyum olarak görevden alan ve 2016'da yapıldığı iddia edilen bir değişikliğe itiraz etti. Ele geçirilen mahkeme dilekçelerine göre 77 yaşındaki Priscilla, yargıçtan Lisa Marie'nin en büyük kızı Riley Keough ve merhum oğlu Benjamin Keough'u halef eş-mütevelli olarak belirleyen değişikliğin geçerliliğini belirlemesini istedi.
  • Lisa Marie Presley'nin vefatının ardından miras kavgası başladı - Magazin haberleri

    CENAZESİNDEN BİR HAFTA SONRA ÖZ ANNESİ VASİYETİNE İTİRAZ ETTİ!

    Değişikliğin, Lisa Marie Presley'nin eski işletme müdürü Barry Siegel'i, annesi Priscilla Presley ile birlikte tröstten çıkardığı ve kardeşi 2020'de intihar ederek öldükten sonra Riley'yi tek mütevelli olarak bıraktığı iddia ediliyor. Mahkeme dosyasında Priscilla, kendisi ve Siegel'in ilk kez 29 Ocak 1993'te, Lisa Marie'nin '27 Ocak 2010'da değiştirdiği ve tamamen yeniden ifade ettiği, feshedilebilir halde bir tröstü icra ettiği' zaman eş mütevelli olarak atandığını iddia ediyor.
  • Lisa Marie Presley'nin vefatının ardından miras kavgası başladı - Magazin haberleri

    Lisa Marie Presley’nin 11 Mart 2016’da bu anlaşmada bir değişiklik yaptığı iddia ediliyor. Ancak Priscilla, belgelerde kızının 2016 belgesindeki imzasının 'her zamanki ve geleneksel imzasıyla tutarsız göründüğünü' iddia ediyor ve ayrıca Lisa Marie'nin adının bile yanlış yazıldığını savunuyor. Annesi ayrıca belgenin hiçbir zaman noter tasdikli olmadığını ve 2010 tröst düzenlemesinin şartlarında belirtildiği gibi Lisa Marie'nin yaşamı boyunca kendisine teslim edilmediğini de iddia etti.
  • Lisa Marie Presley'nin vefatının ardından miras kavgası başladı - Magazin haberleri

    "İMZA GERÇEK DEĞİL"

    Priscilla Presley, Siegel'in 'Tröst'ün eş mütevelli heyetinden çoktan istifa ettiğine veya yakında istifa edeceğine' inandığını kaydetti. Priscilla Presley böyle bir durumda, Lisa Marie’nin kızı Riley ve kendisinin ortak mütevelli olması gerektiğini savunuyor.
  • Lisa Marie Presley'nin vefatının ardından miras kavgası başladı - Magazin haberleri

    Lisa Marie'nin mali sıkıntıları, özellikle 2018'de Barry Siegel'e karşı onu Elvis'ten aldığı büyük mirası ihmal etmek ve yanlış kullanmakla suçlayan davası olmak üzere yıllar boyunca belgelenmişti. O sırada dosyalanan belgelere göre, Lisa Marie, eski işletme müdürünün kendisine 2016 yılına kadar sadece 14 bin dolar nakit para vererek onu 'mali yıkıma' terk ettiğini iddia etti. Siegel ise Lisa Marie'ye ödenmemiş 800 bin dolarlık faturalar için karşı dava açtı.
  • Lisa Marie Presley'nin vefatının ardından miras kavgası başladı - Magazin haberleri

    CENAZEDE GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

    Priscilla Presley, mahkeme başvurusunu, kızı Lisa Marie'nin yıldızlarla dolu bir anma töreniyle Graceland'de toprağa verilmesinden bir hafta sonra yaptı. Priscilla Presley, kızının cenazesinde ikiz torunları tarafından annelerine yazılan bir şiir okumuş ve “Taziye dilekleriniz için hepinize teşekkür ederim, sözlerinizle beni etkilediniz. Çok zor bir zaman oldu ama sadece sevginin orada olduğunu bilmek bile bir fark yaratıyor.” demişti.

    Fotoğraflar: AP, Avalon, Splash News

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