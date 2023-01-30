Lisa Marie Presley’nin 11 Mart 2016’da bu anlaşmada bir değişiklik yaptığı iddia ediliyor. Ancak Priscilla, belgelerde kızının 2016 belgesindeki imzasının 'her zamanki ve geleneksel imzasıyla tutarsız göründüğünü' iddia ediyor ve ayrıca Lisa Marie'nin adının bile yanlış yazıldığını savunuyor. Annesi ayrıca belgenin hiçbir zaman noter tasdikli olmadığını ve 2010 tröst düzenlemesinin şartlarında belirtildiği gibi Lisa Marie'nin yaşamı boyunca kendisine teslim edilmediğini de iddia etti.