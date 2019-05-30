Olay, 28 Mayıs Salı günü saat 21.00 sıralarında, Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Nezihe Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Tarakçı, arkadaşıyla gezeceğini söyleyerek, evden çıktı ve bir daha dönmedi. Meraklanan aile bireyleri, kızlarına ulaşamayınca polise haber verdi. Kayıp başvurusunda bulunan aile, Ayşe'yi görenlerden polise haber vermesini istedi.

DHA'nın haberine göre baba Savaş Tarakçı, "Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Kızım arkadaşıyla gezmek için evden çıktı ve dönmedi. Onun için endişeleniyoruz. Kızımı gören, polise haber versin" diye konuştu.