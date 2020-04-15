Literatürde ilk! Koronavirüs spermde tespit edilmedi

Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, koronavirüsle ilgili yeni bir belirti bulduklarını, erkeklerde testis ağrısının da koronavirüs (Covid-19) belirtisi olabileceğini açıkladı. Öte yandan koronavirüsün erkeklerin üreme ve cinsel hayatına etki edebileceği hakkında tartışmalar devam ederken, konu ile ilgili yeni bir makale yayınlandı. Araştırma, literatürdeki bu konuyla ilgili ilk yayın olma özelliğini taşıyor.

Çin Wuhan’daki Tongji Tıp Fakültesi, NY Cornell Üniversitesi ve Utah Üniversitesi ortak çalışmasında 26 Şubat- 2 Mart 2020 tarihlerinde yeni koronavirüs enfeksiyonu geçiren 18-57 yaşlarındaki 34 Çinli erkek bu çalışmaya dahil edildi.

SPERMDE COVID-19 TESPİT EDİLMEDİ

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, "Hastaların tümünde Covid-19 belirtisi olan ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve nefes alma güçlüğü nedeniyle yapılan testlerde virüs enfeksiyonu tespit edildi. 6 hastada ise viral tutulum şüphesi olabilecek orta düzeyde testislerde ağrı şikayetinin mevcut olduğu belirtildi. Ancak hastaların tümünde viral pandemi sebebiyle skrotal (testis torbası) muayene yapılmadığı belirtiliyor. Orta derecede semptomları olan bu erkeklerden hastalığın tespitinden yaklaşık 1 ay sonra alınan semen örneklerinde Covid-19 varlığı gerçek zamanlı RT-PCR tekniği ile araştırıldı. Öte yandan Utah Üniversitesi’nde Covid-19 virüsünün testise girmesini sağlayacak reseptörler (ACE2, TMPRSS2) insan testis dokusu üzerinde çalışıldı" dedi.

COVID-19'UN SPERM ÜRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İÇİN DAHA GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMALAR GEREKLİ

Doç. Dr. Bakırcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Araştırmacılar bu makalede Covid-19 hastalığı geçiren tüm erkeklerden alınan sperm örneklerinde SARS-CoV-2 virüsüne rastlamadıklarını belirttiler. Testis dokusu üzerinde yapılan çalışmada ise hücre içerisine girişi sağlayan reseptörlerin (ACE2, TMPRSS2) düzeyinin düşük olduğu ve 6 bin 490 testis hücresinde sadece 4 her iki reseptörün varlığının tespit edildiği açıklandı.

Bu çalışmada, her ne kadar hasta sayısının az oluşu ve semen analizinin yapılmamış olması gibi sınırlamalar olmasına rağmen literatürde Covid-19 geçiren erkeklerde semende virüsün gösterilmediğini bildiren ilk çalışma olarak önemlidir ve tıp literatürüne geçmiştir. Testis dokusundaki hücrelerde virüsün hücre içerisine girişini sağlayan reseptörlerin düşük düzeyde varlığının saptanmasının testis ve germ hücrelerini koruduğu şimdilik düşünülmektedir. Covid-19'un erkek üreme sağlığı, hormon salınımı ve sperm üretimi üzerindeki etkileri için daha geniş çaplı araştırmalarla kesin sonuca varılacaktır."

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