2009 yılında Avrupa Kültür Başkenti olarak seçilen Vilnius, Doğu Avrupa'nın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri. Çünkü kentin, dünyanın her yerinden insanı kendine çeken tarihi ve doğal güzellikleri bulunmakta. Şimdi size Vilnius tatilinizde işinizi kolaylaştıracak Vilnius gezi rehberini sunuyoruz. Vilnius'un görülmeye değer bazı yerlerini sizler için derledik...

Bir efsaneye göre, Vilnius'un tarihi, 14. yüzyılın başlarında Büyük Dük Gediminas'ın Neris ve Vilnele nehirlerine yakın bir yerde konakladığı gece bir tepede uluyan demir bir kurt hayal etmesi ile başladı. Sabah kızı Lizdeika rüyasını, dünyanın her yerinde iyi tanınan ve görkemli bir şehir inşa etmesinin işareti olarak açıkladı. Gediminas şehri kurdu ve adını da Vilnia nehrinden esinlenerek Vilnius olarak koydu.

VİLNİUS HAKKINDA BAZI BİLGİLER

Vilnius, Litvanya'nın 2007'deki verilerine göre yaklaşık 554.400 nüfuslu en büyük şehridir. Nüfus% 57,8'i Litvanya,% 18,7'si Polonyalı,% 14'ü Rus,% 4'ü Beyaz Rusya,% 0,5'i Yahudilerden oluşmaktadır. Diğer milletlerin% 5'i. Vilnius bölgesi toplamda yaklaşık 400 kilometrekare, % 29,1'i bina, % 68,8'i yeşillik ve % 2,1'i sularla kaplıdır.

Bugünlerde Vilnius, çeşitli yollardan ulaşılabilen modern bir Avrupa şehridir. Uluslararası Vilnius Havalimanı merkeze sadece 7 kilometre uzaklıkta, Vilnius Otogarı Vilnius Tren İstasyonu'nun hemen önündedir, iç trafik altyapısı iyi gelişmiştir, bu yüzden herhangi bir yere ulaşmak oldukça kolaydır.

Vilnius'ta görülecek birçok güzel yer var. Eski Şehir, Doğu Avrupa'nın en büyük antik miraslarından biridir. Binaları farklı yüzyıllarda dikilmiş, bu nedenle gotik, rönesans, barok, klasizm ve hatta post-modernizm gibi çeşitli mimari tarzların çok etkileyici bir topluluğu oluşturulmuştur. Bu yüzden, Vilnius Eski Kent'i UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır.

Şehir ile tanışmak istediğinizde Vilnius Katedrali, Çan Kulesi, Litvanya Büyük Dükü Sarayı ve Vilnius Katedral Meydanı gibi yerlerin ziyaret edilmesi tavsiye edilir. Dahası, Vilnius'un muhteşem manzarası, görkemli Gediminas Kalesinin ve Üç Haç Anıtının bulunduğu tepeden açılır. Vilnius'un en çok ziyaret edilen yerleri, Gediminas caddesi, Pilies ve Didzioji sokakları, Vilnius Şehri Duvarı ve gayri resmi cumhuriyet Uzupis'tir. Şimdi Vilnius'un gezilecek yerlerinden bazılarını tanıyalım...

VILNIUS GEZİLECEK YERLER

ESKİ KENT

Litvanya'nın Başkenti'nin kalbi, UNESCO Dünya Mirası listesindeki güzel Vilnius Eski Kentidir. Neris nehrinin sol kıyısında Vilnius'un en eski kısmı. Günümüzde Vilnius Eski Kent sadece eski Litvanya uygarlığının mirası değil, aynı zamanda geçmiş kültürel yaşam tarzı geleneklerinin özel bir temsilcisi. Avrupa'nın en büyük şehir kompleksi. 70 cadde ve 1487 bina dahil olmak üzere 3,59 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Vilnius Eski Kentinde birçok kilise, müze, yaşam evi ve mimari anıt bulunmaktadır. Oldukça ilginç bir gerçektir ki, Eski Kent'teki kiliseler çok çeşitli dinlere mahsustur. Katoliklik, Protestanlık, Ortodoksluk ve Yahudilik kiliselerinin birbirlerine çok yakın olması kimseyi şaşırtmıyor. Vilnius Eski Kenti, mimari tarzların çeşitliliği bakımından zengindir. Gotik, rönesans, barok, klasisizm ve biraz modernizm tek muhteşem mimari topluluk haline dönüşüyor. Belki de en etkileyici bina Vilnius Katedrali'dir. Vilnius'un Eski Kenti'ni gezmek için turistler için çeşitli geziler düzenlenmektedir. Vilnius şehrinin bu özel bölümünü kesinlikle çok çekici bulacaksınız.

AZİZ ANNE KİLİSESİ (ST. ANNE'S CHURCH)

Vilnius'taki Roma Katolik Aziz Anne Kilisesi Vilnia nehrinin sol kıyısında 1394 yılında, 33 farklı kil tuğla çeşidi kullanılarak inşa edilmiş. Burada en iyi ustalar tarafından özenle bir araya getirilen çeşitli sanat formları bulunur. Çoğunlukla baskın olan tuğla Gotik tarzı, Geç Gotik dönemin şaheserleri arasında gösteriliyor. Sonradan inşa edilen çan kulesi ise Neo Gotik üslupla tasarlanmış. Bernadine Kilisesi'nin hemen önünde bulunan St. Anne's Kilisesi, Litvanya kültürünü ve sanatını doğru bir şekilde temsil eden çok güzel ve bozulmamış bir mimari yapıdır. Aziz Anne Kilisesi ziyarete gelen herkesi etkiliyor. Onaltılı şişeler, metal kapılar, güzel kuleler, sayısız kemerler ve daha birçok süslemeler Aziz Anne Kilisesi'nin iç ve dış mekanlarını süslemektedir. Aziz Anne Kilisesi'nin ilk ahşap versiyonunun aslında Litvanya Büyük Dükü Vytautas'ın karısı olan Anna için yapıldığı söylenir. Ancak, 1419'daki bir yangın ahşap yapıları tahrip etti daha sonra yeniden inşa edildi.

LİTVANYA BÜYÜK DÜK SARAYI

Büyük Dük Sarayı'nın tarihi, 4. yüzyılda, şimdiki sarayın bulunduğu yerdeki müstahkem ahşap yapıların ortaya çıkmasıyla başladı. 13. yüzyıl yapıların bir kaleye dönüştüğü dönemdir. Kale Mindaugas, Gediminas, Vytautas gibi tarihi figürler tarafından kullanılmıştır. Büyük Dük Sarayı politik, diplomatik, kültürel açılardan Avrupa’nın önde gelen merkezlerinden biri konumundaydı. 16.-17. yüzyıllar Saray için “altın zamanlar” olarak adlandırılır. Büyük Dük'e bağlılık politikaların uygulanması, imtiyaz ve antlaşmaların imzalanması, Litvanya tüzüklerinin değiştirilmesi gibi birçok önemli tarihi olay bu sarayda gerçekleştirildi. 19. yüzyılın başında harap duruma gelen Büyük Dük Sarayı, 2001 yılında tekrar restore edilme kararının ardından 2009'da yeniden inşa edildi ve bugünlerde Litvanya egemenliğinin bir sembolü durumunda. Saray kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği bir mekâna dönüştürüldü ve yıl boyunca konserler, konferanslar ve resepsiyonlar başta olmak üzere pek çok aktivite gerçekleştiriliyor. Sarayda ayrıca 2 salonlu bir müze bulunuyor.

VILNIUS ÜNİVERSİTESİ

Vilnius Üniversitesi, Litvanya'nın en eski ve en büyük üniversitesidir ve 1579'da Litvanya Büyük Dükü ve Polonya Kralı Stephen Bathory tarafından kurulmuştur. Uzun bir süre Litvanya'daki tek üniversite idi. Litvanya toplumunu çok etkilemiştir. Günümüzde toplamda 19 akademik bölüm, 3000'e yakın çalışan ve 237.00'den fazla öğrencisi bulunuyor.

Üniversiteyi turistik açıdan ilgi çekici getiren özelliği, yerleşkesinde Gotik, Barok, Klasik tarzda Aziz John Kilisesi ve Çan kulesi olmak üzere 12 binadan oluşmaktadır. Bütün bu binalar, bir bütün olarak aynı zamanda değil, birbiri ardına inşa edilmiş oldukları için, üniversite tarihini mükemmel bir şekilde yansıtmaktadır.

AZİZ JOHN KİLİSESİ

Aynı zamanda kilise şehri olarak adlandırılan Vilnius şehrinde bulunan ve en etkileyici barok kiliselerden biri de Aziz John Kilisesi'dir. Vilnius Üniversitesi mimari kompleksinin kompozisyonuna güzel bir şekilde entegre olmuş ve mimari güzellikleriyle Vilnius Eski Kenti'nin en yüksek yapılarından biri olan çan kulesi dahil edilmiştir. 14-15. yüzyıllarda Aziz John Kilisesi'ni inşa etmek yaklaşık 40 yıl sürdü. 1426'da tamamlandı. Kilisenin bugünkü cephesi, 18. yüzyılda barok mimar Jonas Kristupas Glaubicas tarafından tasarlandı. Günümüzde St. John Kilisesi, tüm Avrupa'da analogları olmayan geç dönem barok mimarisinin önemli eserlerinden biridir. Aziz John Kilisesi günümüzde bir dua evi, Bilim Müzesi ve konserler için bir yer olarak hizmet vermektedir.

VILNIUS KATEDRALİ

1779-1783 tarihleri arasında inşa edilen Vilnius Katedrali, sadece klasik mimarinin bir başyapıtı değil aynı zamanda Vilnius'un kalbinde yer alan ve Katedralde mezarları bulunan tarihi kişiliklerin sırrını saklayan önemli bir mirastır. 1922 yılında Papa tarafından bazilika ünvanı verilen Vilnius Katedrali'nin tam adı St. Stanislav ve St. Vladislav Vilnius Katedrali Bazilikası'dır. Katedral, Sereikiskes parkının yakınındaki Katedral Meydanı'nda yer almaktadır. Geçmişi 13. ve 15. yüzyıllara kadar uzanan duvarlarını ülkede görebileceğiniz en eski freskler süslüyor.

LİTVANYA ULUSAL MÜZESİ

1855 yılında kurulan Litvanya Ulusal Müzesi, Eski ve Yeni Cephanelik olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Eski bölüm, M.Ö. 11.000 yılından devletin kurulduğu 13. yüzyıla kadarki döneme ait eserleri barındırıyor. Yeni Cephanelik’te ise krallığın ilk yıllarından günümüze Litvanya kültürünün gelişimi ve gelenekleri sergileniyor. Müzenin yan tarafında, Litvanya’nın ilk kralı olan Mindaugas’ın görkemli heykeli bulunuyor.

ÇAĞDAŞ SANAT MERKEZİ

Baltık ülkelerinin yanı sıra Post-Sovyet Avrupa'daki en büyük modern sanat merkezi, ünlü Alman sokağında, Vilnius Eski Kenti'nde yer almaktadır. Litvanya'da çağdaş sanatı geliştirmek ve dünya sanatına başarılı bir şekilde entegre etmek için kurulan merkez, Çağdaş Sanat Merkezi (CAC) olarak adlandırılıyor. Merkezin kurulduğu bina 1969 yılında Litvanya'nın Sovyetler tarafından yönetildiği dönemde inşa edildi. Mimar Vytautas Cekanauskas tarafından sanatsal sergiler için geleneksel olmayan modernist bir tarzda özel olarak inşa edildi. 2.400 metrekarelik alana sahip olan merkezde dünyanın dört bir tarafından gelen sanatçıların eserleri sergileniyor.

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