Kasım 2010'da Boston Red Sox'ın da sahibi olan Fenway Sports Group tarafından satın alınan Liverpool, Arap sermayesinin gözdesi! Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin sahibi Sheik Mansour'un kuzeni olan Sheik Khaled Bin Zayed Al Nehayan, Liverpool'u satın almak içi 2 milyar sterlinlik teklif yaptı. 2010'da Liverpool'u 300 milyon sterline satın alan grup ise bu teklifi reddetti.

Daily Mail'de yer alan habere göre Sheikh Khaled Bin Zayed Al Nehayan ile Liverpool Başkanı Tom Werner, ABD'nin New York şehrinde bir araya geldi. Liverpool'un basın sözcüsü bu buluşmayı 'tesadüfi' ve 'organize edilmemiş' olarak nitelendirse de Liverpool'un hisseleri için görüşüldüğü kaydedildi.

Liverpool'un sahipleri bu teklifi kabul etseydi, futbol tarihinin en büyük satışı gerçekleştirilecekti. Bu alandaki rekor ise 2005 yılında 790 milyon sterlin ile Manchester United'ı satın alan Glazer ailesinde bulunuyor.

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan ve sektöründeki en büyük dört uluslararası şirketten biri olan KPMG'nin verilerine göre Manchester United, 2,93 milyar sterlinlik değeriyle Mayıs 2018 itibarıyla dünyanın en değerli kulübü. Manchester United'ı 2,63 milyar sterlin ile Real Madrid, 2,5 milyar sterlinle Barcelona ve 2,3 milyar sterlinle Bayern Münih takip ediyor. Aynı tarihli verilere göre Liverpool'un değeri 1,42 milyar sterlin iken Manchester City'nin değeri 1,94 milyar sterlin.

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