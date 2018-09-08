Liverpool M - Rampla Juniors FC rakamlar

Uruguay Premier Lig Clausura maçında Liverpool M ile Rampla Juniors FC, 09 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. 8 puanlı Liverpool M 8. sırada bulunuyor, Rampla Juniors FC 10 puana sahip ve 6. sırada. Liverpool M, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Rampla Juniors FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 550. İddaa'da Liverpool M kazanır 1.70, berabere biter 3.20, Rampla Juniors FC kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Liverpool M son haftadaki Rampla Juniors FC müsabasında 2-1 kazandı.

Rampla Juniors FC ise Liverpool M maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Liverpool M, 6 gol attı ve 5 gol yedi.

Rampla Juniors FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rampla Juniors FC, 7 gol atarken 7 gol yedi.

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