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Liverpool'un efsane futbolcusu St John hayatını kaybetti

İngiltere Premier Ligi takımlarından Liverpool'un efsane futbolcularından Ian St John 82 yaşında vefat etti

Liverpool'un efsane futbolcusu St John hayatını kaybetti
AA

Liverpool'un resmi internet sayfasından yapılan paylaşımda, Anfield efsanesinin ölümü nedeniyle üzüntü duyulduğu ifade edildi.

St John, 1961 yılında memleketi İskoçya'nın Motherwell takımından 37 bin 500 sterlinlik kulüp rekoru ücretle transfer edilmiş, 1961-1971 yıllarında 10 yıl boyunca Liverpool formasını giymişti. 425 kez sahaya çıkan futbolcu, 118 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

21 kez İskoçya Milli Takımı'nın da formasını giyen St John, yaklaşık 8 yıldır kanser tedavisi görmekteydi.

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