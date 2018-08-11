Livorno - Crotone karşılaşma önü

Livorno ve Crotone, 12 Ağustos 2018 Pazar günü İtalya Kupa 3.Tur maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. Livorno son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Crotone, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'dan 751 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Livorno kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 3.00, Crotone sahadan galip ayrılırsa 1.95 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.
Livorno son hafta oynanan Virtus Lanciano maçında 2-2 berabere kaldı.
Crotone, Entella karşılaşmaında 1-0 kazandı.
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