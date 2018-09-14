Lokomotiv Moscow - Dinamo Moscow maçı heyecanı

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Lokomotiv Moscow, 14 Eylül 2018 Cuma günü Dinamo Moscow takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. Maç öncesi Lokomotiv Moscow 8 puanla 8. sırada, Dinamo Moscow 9 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Lokomotiv Moscow, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Dinamo Moscow, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 179. İddaa'da Lokomotiv Moscow kazanır 1.80, berabere biter 2.90, Dinamo Moscow kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Lokomotiv Moscow son haftadaki Arsenal-Tula müsabasında 2-0 yenildi.

Dinamo Moscow ise Spartak Moscow maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Lokomotiv Moscow, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Dinamo Moscow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Dinamo Moscow, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ