Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın yer aldığı D Grubu'nda Lokomotiv Moskova evinde Schalke 04'ü konuk ediyor. D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenen Galatasaray, ilk haftayı lider geçti. Porto ise ilk maçına Almanya deplasmanında çıktı. Mavi-beyazlı takım, Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı.

LOKOMOTİV MOSKOVA: 0 - SCHALKE 04: 0

(İlk yarı sona erdi...)



STAT: Stadion Lokomotiv, Moscow

HAKEM: Anthony Taylor

SAAT: 19.55

YAYIN: beIN SPORTS 3

LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Kverkvelia, Höwedes, Al. Miranchuk, Idowu, Ignatyev, Fernandes, Krychowiak, Barinov, Anton Miranchuk, Eder

SCHALKE 04: Fahrmann, McKennie, Naldo, Rudy, Mendly, Sane, Mascarell, Konoplyanka, Uth, Caligiuri, Embolo

LOKOMOTİV MOSKOVA - SCHALKE 04 MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

D GRUBU PUAN DURUMU

Takım O G B M A Y Av. P 1- Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3 3 2- Porto 1 0 1 0 1 1 0 1 3- Schalke 04 1 0 1 0 1 1 0 1 4- Lokomotiv Moskova 1 0 0 1 0 3 -3 0

MAÇIN İSTATİSTİKLERİ (OPTA)

Lokomotif Moskova ile Schalke, Avrupa arenasında ilk kez karşılaşıyor.



Lokomotif Moskova, Avrupa arenasında Alman takımlarıyla oynadığı son beş maçı da kaybetti ve sadece iki gol atıp 13 gol yedi. Schalke, Lokomotif'in Avrupa'da karşılaşacağı dördünü Alman temsilcisi olacak (Bayern Münih, Stuttgart ve Borussia Dortmund'dan sonra).



Bugüne kadar Avrupa arenasında sadece bir kez Rus takımlarıyla karşılaşan Schalke; 2016/17 Avrupa Ligi gruplarında eşleştiği FK Krasnodar'ı deplasmanda 1-0, evinde de 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.



Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı bir önceki sezon (2003/04) evinde oynadığı son üç maçı kazanan Lokomotif Moskova, daha önceki 10 iç saha karşılaşmasında sadece iki galibiyet alabilmişti (2B 6M).



Avrupa arenasında oynadığı son 14 grup maçının sadece birini kaybeden Schalke (10G 3B), bu süreçte tek yenilgisini Aralık 2016'da aldı (0-2 vs RB Salzburg).

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