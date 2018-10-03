Öne Çıkanlar
Lokomotiv Moskova - Schalke 04
Futbol
Haberler > Futbol > Lokomotiv Moskova - Schalke 04 maçı CANLI YAYIN! Şampiyonlar Ligi maçları

Lokomotiv Moskova - Schalke 04 | CANLI YAYIN

Lokomotiv Moskova - Schalke 04 maçının canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da... Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın yer aldığı D Grubu'nda Lokomotiv Moskova evinde Schalke 04'ü konuk ediyor. Grubun ilk haftasında Galatasaray evinde Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendi. Porto ise Almanya deplasmanında Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı

03 Ekim 2018 Çarşamba, 19:17 | Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın yer aldığı D Grubu'nda Lokomotiv Moskova evinde Schalke 04'ü konuk ediyor. D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenen Galatasaray, ilk haftayı lider geçti. Porto ise ilk maçına Almanya deplasmanında çıktı. Mavi-beyazlı takım, Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı.

LOKOMOTİV MOSKOVA: 0 - SCHALKE 04: 0
(İlk yarı sona erdi...)

STAT: Stadion Lokomotiv, Moscow
HAKEM: Anthony Taylor
SAAT: 19.55
YAYIN: beIN SPORTS 3

LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Kverkvelia, Höwedes, Al. Miranchuk, Idowu, Ignatyev, Fernandes, Krychowiak, Barinov, Anton Miranchuk, Eder

SCHALKE 04: Fahrmann, McKennie, Naldo, Rudy, Mendly, Sane, Mascarell, Konoplyanka, Uth, Caligiuri, Embolo

LOKOMOTİV MOSKOVA - SCHALKE 04 MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

D GRUBU PUAN DURUMU

Takım O G B M A Y Av. P
1- Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3 3
2- Porto 1 0 1 0 1 1 0 1
3- Schalke 04 1 0 1 0 1 1 0 1
4- Lokomotiv Moskova 1 0 0 1 0 3 -3 0

MAÇIN İSTATİSTİKLERİ (OPTA)

Lokomotif Moskova ile Schalke, Avrupa arenasında ilk kez karşılaşıyor.

Lokomotif Moskova, Avrupa arenasında Alman takımlarıyla oynadığı son beş maçı da kaybetti ve sadece iki gol atıp 13 gol yedi. Schalke, Lokomotif'in Avrupa'da karşılaşacağı dördünü Alman temsilcisi olacak (Bayern Münih, Stuttgart ve Borussia Dortmund'dan sonra).

Bugüne kadar Avrupa arenasında sadece bir kez Rus takımlarıyla karşılaşan Schalke; 2016/17 Avrupa Ligi gruplarında eşleştiği FK Krasnodar'ı deplasmanda 1-0, evinde de 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı bir önceki sezon (2003/04) evinde oynadığı son üç maçı kazanan Lokomotif Moskova, daha önceki 10 iç saha karşılaşmasında sadece iki galibiyet alabilmişti (2B 6M).

Avrupa arenasında oynadığı son 14 grup maçının sadece birini kaybeden Schalke (10G 3B), bu süreçte tek yenilgisini Aralık 2016'da aldı (0-2 vs RB Salzburg). 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER