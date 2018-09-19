Yuri Semin'in değerlendirmeleri şöyle:

"3-0'lık sonuçta yanlış bir şey yok. Çünkü, çok büyük hatalar yaptık. Şampiyonlar Ligi'nde böyle basit hatalar yaparsanız hızlıca cezayı keserler. 9. dakikada beklenmedik bir gol geldi. Sonrasında daha çok atak yapmak istedik. Ancak, sonuç alamadık."

"OYUNCULARIM BÜYÜK HATALAR YAPTI"

"Böyle bir maçta 1 gol, çok büyük avantaj sağlıyor. Beraberlik için önemli şanslar da yakaladık. İkinci gol maçı çözdü. Sonra Galatasaray arkaya 5 kişilik bir duvar ördü. Üçüncü gol sadece skorbordu değiştirdi. Çünkü, o dakikalarda en azından 1 gol bulmak için çabalıyorduk ve çok kontraatak yedik. Genel olarak, oyuncularıma yaptıkları büyük hatalar dışında bir şey söyleyemem."

"İKİNCİ GOLDE BİREYSEL BİR HATA YOK"

"Guilherme'nin ikinci golde bireysel olarak bir hatası yok. Bir hata varsa bu hepimizindir, tüm takımın."

"TEK TEK İSİM VERMEK DOĞRU DEĞİL"

"Manuel Fernandes ya da diğer hücum oyuncularını eleştiremem. Tek tek oyuncu ismi vermek doğru değil. Tüm takım bu maçı kaybetti. Her zaman eleştirileri kabul ederim, çünkü yararlı olabilirler. Ancak, bireysel eleştirileri kabul edemem. Sonuç olarak, eleştiri yanlış bir şey değil. Hayat böyle, bu anlarda ayakta kalmaya çalışacağız. Bu maç bize çok büyük ders oldu. Daha basit oynayacağız ve bir daha böyle hatalar yapmayacağız." (SporX)

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