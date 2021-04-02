SON DAKİKA: Londra'da Ulusal Koronavirüs Anıt Duvarı: 150 bin kalp hayatını kaybedenler için çizildi!

Londra'da duygulandıran anıt duvarı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Londra'daki Ulusal Kovid-19 Anıt Duvarı, salgın sırasında ölenleri hatırlamayı amaçlıyor. Büyükannesini hastalık yüzünden kaybeden gönüllü bir ressam, "Bunun tedavi edici olduğunu" söyledi.

49 yaşındaki Paul Smith, her biri İngiltere'de koronavirüs sebebiyle ölen 150 bin kişiyi temsil eden kırmızı kalpleri, Thames Nehri boyunca kaplayan duvara elleriyle çizerken gözyaşlarını tutamadı.

New York Times'ta yer alan habere göre, gözleri dolu bir şekilde anıt duvarına kalpleri çizen Smith, diğerlerinde daha büyük bir kalp çizerek üzerine geçen Nisan ayından koronavirüs sebebiyle kaybettiği babasının adını yazdı.

Ulusal Kovid-19 Anıt Duvarı'nı yaratan Smith, "Kaç kişiyi kaybettiğimize bakın. Sayılar hakkında konuşmaya devam ediyoruz, ancak her kalp bir kişidir." dedi.

Avrupa'da salgının birinci yılı dolasıyla anma törenleri yapıldı ancak, Londra'daki Thames Nehri'nin güney yakasına uzanan girişim, bugüne kadarki en önemli girişimlerden biri olabilir.