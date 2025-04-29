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        Haberler Dünya Londra'da yangın: Çok sayıda kişi tahliye edildi | Dış Haberler

        Londra'da yangın: Çok sayıda kişi tahliye edildi

        İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir elektrik trafosunda başlayan yangının sıçradığı binadan 80 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.04.2025 - 15:45 Güncelleme: 29.04.2025 - 15:45
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        Londra'da yangın: Çok sayıda kişi tahliye edildi
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        İngiltere'nin başkenti Londra'da Maida Vale bölgesindeki bir trafoda yangın çıktı.

        Yerel saatle 05.30 (TSİ 07.30) sıralarında bir yangın ihbarı yapıldı. İtfaiye ekipleri, trafonun yanındaki bir binanın çatısının da alev alması nedeniyle binayı boşalttı.

        Binadan 80 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

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