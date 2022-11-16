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Londra'nın meşhur Big Ben Kulesi 5 yıl süren tadilatın ardından yeniden açıldı!

İngiltere’nin başkentinde Londra’nın gözde yapılarından birisi olan Big Ben Kulesi, 5 senelik süren uzun bir tadilatın ardından yeniden hizmete açıldı ve çanlarını çalmaya başladı.

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  • Londra'nın meşhur Big Ben Kulesi 5 yıl süren tadilatın ardından yeniden açıldı!

    YENİDEN HİZMETE AÇILDI

    Big Ben Kulesi’nin hemen hemen 1000’den fazla farklı parçası değiştirildi.  Tarihi yapının saati ve çanı, I. Dünya Savaşı’nın bitiş tarihi 11 Kasım’da yeniden açıldı. Big Ben Kulesi’ndeki büyük mekanizma 1 hafta boyunca test edilecek ve aksilik çıkmadığı takdirde normal akışına dönecek.
  • Londra'nın meşhur Big Ben Kulesi 5 yıl süren tadilatın ardından yeniden açıldı!

    2017'DE BAKIMA GİRMİŞTİ

    2017 yılında bakıma giren Big Ben kulesi için Westminister Parlemnto Binası’nda yer alan milletvekilleri ve İngiliz halkı yas tutmuştu.
  • Londra'nın meşhur Big Ben Kulesi 5 yıl süren tadilatın ardından yeniden açıldı!

    KRALİÇE II. ELİZABETH İÇİN ÇANLARI ÇALMIŞTI

    Big Ben Kulesi 96 metre yüksekliğinde. Kulenin çanları 2017 yılında bu yana ilk olarak İngiltere Avrupa Birliğinden ayrıldığı 2021 senesinde ve ikinci olarak geçtiğimiz eylül ayında Kraliçe II. Elizabeth’in vefatından sonra 2 kez çaldı.
  • Londra'nın meşhur Big Ben Kulesi 5 yıl süren tadilatın ardından yeniden açıldı!

    Yaklaşık olarak 13.7 ton ağırlığında olan kulenin içerisine görevliler özel kulaklılar ile çıkıyor. Big Ben Kulesi’nin tüm tadilat işlemleri ise 80 milyon pound olarak hesaplandı.
  • Londra'nın meşhur Big Ben Kulesi 5 yıl süren tadilatın ardından yeniden açıldı!

    Kulenin yapımına 1845’te başlanmış ve kulenin ismi kraliçenin 26 Haziran 2012 tarihinde tahta geçmesiyle beraber parlamento kararıyla “Elizabeth Kulesi” olarak değiştirilmiştir.

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