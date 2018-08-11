Los Angeles Galaxy - Minnesota Stars düellosu

ABD MLS maçında Los Angeles Galaxy ile Minnesota Stars, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 05:30. Maç öncesi Los Angeles Galaxy 35 puanla 9. sırada, Minnesota Stars 28 puanla 15. sırada bulunuyor. Los Angeles Galaxy, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Minnesota Stars, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 591 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Los Angeles Galaxy kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 4.00, Minnesota Stars sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Los Angeles Galaxy son haftadaki FC Dallas müsabasında 5-1 yenildi.

Minnesota Stars, San Jose Earthquakes karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Los Angeles Galaxy, 24 gol attı ve 19 gol yedi.

Minnesota Stars ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Minnesota Stars, 12 gol atarken 29 gol yedi.

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