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Lösemili Öykü Arin için donördü, başkasına can oldu

İzmir'de lösemiyle mücadele eden Öykü Arin Yazıcı (8) adına düzenlenen 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyasına destek veren donörler, başka canlara umut olmaya devam ediyor. Kampanya için 2018 yılında donör olan, mart ayında başka bir hastayla eşleşip şifa olan Çiğdem Öztürk, "Öykü'cüm sayende başka bir cana can oldum. Ne kadar büyük bir destan yazdığını büyüyünce daha iyi anlayacaksın" dedi

Lösemili Öykü Arin için donördü, başkasına can oldu
DHA

İzmir'de yaklaşık 5 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan 2019'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca aynı yıl 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak, enfeksiyon kapmaması için özen gösterilen Öykü Arin, hasta olmamak için büyük uğraş verdi. 2020 yılı ağustos ayında İzmir'deki evine dönen Öykü Arin, sık sık Antalya'ya gelip kontrollerine devam ediyor.

ÖYKÜ ARİN, KARDEŞİYLE TAM UYUMLU

Yarı uyumlu nakil nedeniyle zaman zaman kronik ilik savaşı veren Öykü Arin, 2021 yılında ilkokula başladı. 2021 Kasım ayında kardeşi 'Arkadaş Ekim'i kucağına alan Öykü Arin, ilk kez ablalık duygusunu tattı. Arkadaş Ekim'in Öykü Arin ile doku tipinin tam uyumlu olduğu tespit edildi.

HER HAFTA EŞLEŞME HABERİ ALINIYOR

2018 yılında başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyasının halen onlarca çocuğa umut olmaya devam ettiğini anlatan Eylem Şen Yazıcı, kampanyayla hemen hemen her hafta güzel haberler aldıklarına dikkati çekti. 4,5 yıl önce Çiğdem Öztürk'ün Öykü Arin'e donör olmak için kök hücre bağışı yaptığını, geçen mart ayında başka biriyle eşleşerek nakil yapıldığını anlatan Yazıcı, "Çiğdem Öztürk bir video hazırladı ve bizlerle paylaştı. Onun anlattığı gibi nakil hiç korkulacak bir şey değil. Donör olduğunuz ve biriyle eşleştiğiniz zaman narkozsuz ameliyatsız birine hayat verebilirsiniz. O yüzden donör olun ve asla vazgeçmeyin. Çocuklara, yetişkinlere umut olun. Bir anneye, babaya, ağabeye umut olabilirsiniz. Çünkü kök hücre bağışı gerçekten hayat kurtarıyor" dedi.

YARI UYUMLU NAKLİN ÜZERİNDEN 4 YIL GEÇTİ

Öykü Arin'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Eylem Şen Yazıcı, babasından yarı uyumlu nakil olmasının üzerinden tam 4 yıl geçtiğini hatırlattı. Yazıcı, "Tam uyumlu bir donör olmadığı için yarı uyumlu nakil olmuştu. Sürecimiz devam ediyor. Öykü Arin 3'üncü sınıfa geçecek artık. Çok daha güçlü, çok daha neşeli. Neşesi, gücü kuvveti yerinde. 5 yıl tamamlandığında çok daha içimiz rahatlamış olacak" diye konuştu.

"DONÖR OLMAKTAN KORKMAYIN"

Öykü Arin'in annesine video çekip gönderen Çiğdem Öztürk ise "2018 yılında kampanyayı duyar duymaz Kızılay'a donör olmak için başvurmuştum. 2023'ün mart ayında Sağlık Bakanlığı'ndan aranarak eşleşmem gerçekleştiği haberini aldım. Bazı tetkikler ve prosedürlerin ardından acısız, narkozsuz, ameliyatsız bir yöntem olan aferez yöntemiyle aşıyla çoğaltılan kök hücrelerim alıcıya nakledildi. Lütfen donör olmaktan korkmayın. Bir cana can olun" dedi. Öykü Arin için de özel video çeken Çiğdem Öztürk, "Öykü'cüm senin sayende donör oldum. Bir cana can oldum. Güzel annenin ve senin koca yüreğinden öpüyorum. Ne kadar büyük bir destan yazdığını büyüyünce daha iyi anlayacaksın. Ömrün güzel olsun" dedi.

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