ABD Başkanı Donald Trump'ın, birçok büyük ekonomiye karşı sert tarifelerini açıklamasının ardından petrol fiyatları son işlemlerde dört yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişme Türkiye'de LPG litre fiyatına indirim gelmesini sağladı. Araç sahiplerini sevindirecek başka bir indirimin de yolda olduğu öğrenildi; otogazdan sonra motorine de indirim gelmesi bekleniyor. Peki, motorine ne zaman ve kaç TL indirim gelecek? İşte, motorin indirimi detayları...