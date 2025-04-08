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        Haberler Bilgi Ekonomi LPG sonrası motorine de indirim geliyor! Motorine ne kadar ve ne zaman indirim gelecek, 8 Nisan 2025 İstanbul Ankara, İzmir motorin litre fiyatı

        LPG sonrası motorine de indirim geliyor! Motorine ne kadar ve ne zaman indirim gelecek?

        Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifelerine ilişkin sert söylemlerini yinelemesi ve OPEC+ grubunun mayısta üretim artışı yapma planlarını duyurmasıyla haftanın ilk işlem gününde sert şekilde geriledi. Brent petroldeki düşüş, LPG'ye indirim olarak yansırken, motorine de indirimin yolda olduğu öğrenildi. Peki, motorine ne kadar indirim yapılacak? İşte detaylar ve 8 Nisan 2025 motorin litre fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 10:00 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:00
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın, birçok büyük ekonomiye karşı sert tarifelerini açıklamasının ardından petrol fiyatları son işlemlerde dört yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişme Türkiye'de LPG litre fiyatına indirim gelmesini sağladı. Araç sahiplerini sevindirecek başka bir indirimin de yolda olduğu öğrenildi; otogazdan sonra motorine de indirim gelmesi bekleniyor. Peki, motorine ne zaman ve kaç TL indirim gelecek? İşte, motorin indirimi detayları...

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        LPG'DEN SONRA MOTORİNE DE İNDİRİM BEKLENİYOR

        LPG'ye 8 Nisan Salı itibarıyla geçerli olmak üzere 80 kuruş indirim geldi. Aynı şekilde motorine de indirim beklendiği öğrenildi. Buna göre; 9 Nisan Çarşamba itibarıyla geçerli olmak üzere motorine 2 lira 64 kuruşluk indirim bekleniyor.

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46.60 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.73 TL

        LPG litre fiyatı: 26.79 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46.75 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.85 TL

        LPG litre fiyatı: 27.39 TL

        5

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 47.68 TL

        Motorin litre fiyatı: 47.95 TL

        LPG litre fiyatı: 27.24 TL

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 47.32 TL

        Motorin litre fiyatı: 47.59 TL

        LPG litre fiyatı: 27.29 TL

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