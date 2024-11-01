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        Haberler Dünya Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in ateşkesi reddettiğini, öldürme ve yıkımda ısrarcı olduğunu söyledi | Dış Haberler

        Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in ateşkesi reddettiğini, öldürme ve yıkımda ısrarcı olduğunu söyledi

        Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in açıklamaları ve Beyrut'un edindiği diplomatik göstergelerin "Tel Aviv'in inadını, önerilen çözümleri reddettiğini ve Lübnan'da öldürme ve yıkım siyasetinde ısrar ettiğini" doğruladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 14:18 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:18
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        Lübnan'dan İsrail'e: Ateşkesi reddediyor
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        Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı ve Komutanı General Aroldo Lazaro başkanlığındaki heyeti başbakanlıkta kabul etti.

        Görüşmede, Lübnan'a yönelik süregelen İsrail saldırganlığı ile UNIFIL'in karşılaştığı zorluklar ve tehditler ele alındı.

        Başbakan Mikati, "İsrail'in açıklamaları ve Beyrut’un edindiği diplomatik göstergeler, Tel Aviv'in inadını, ateşkes önerilerini reddettiğini ve Lübnan'da öldürme ve yıkım siyasetinde ısrar ettiğini teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

        Mikati, İsrail'in son dönemde Lübnan'da artan tırmanışının, ateşkesi sağlama ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasına yönelik tüm çabaları reddettiğine işaret ettiğini söyledi.

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        Lübnan Başbakanı "İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarını ve bu güce yöneltilen tehditleri kınadığını" ifade etti.

        Mikati ayrıca, "UNIFIL'in çabalarını takdir ettiğini ve güneydeki varlığının orduyla işbirliği içinde sürdürülmesi gerektiğine bağlılığını" vurguladı.

        İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 865 kişi öldü

        Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlattı.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirdi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 2 bin 865 kişi öldü, 13 bin 47 kişi yaralandı.

        İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası sürerken Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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