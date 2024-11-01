Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in ateşkesi reddettiğini, öldürme ve yıkımda ısrarcı olduğunu söyledi

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı ve Komutanı General Aroldo Lazaro başkanlığındaki heyeti başbakanlıkta kabul etti.

Görüşmede, Lübnan'a yönelik süregelen İsrail saldırganlığı ile UNIFIL'in karşılaştığı zorluklar ve tehditler ele alındı.

Başbakan Mikati, "İsrail'in açıklamaları ve Beyrut’un edindiği diplomatik göstergeler, Tel Aviv'in inadını, ateşkes önerilerini reddettiğini ve Lübnan'da öldürme ve yıkım siyasetinde ısrar ettiğini teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

Mikati, İsrail'in son dönemde Lübnan'da artan tırmanışının, ateşkesi sağlama ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasına yönelik tüm çabaları reddettiğine işaret ettiğini söyledi. REKLAM Lübnan Başbakanı "İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarını ve bu güce yöneltilen tehditleri kınadığını" ifade etti. Mikati ayrıca, "UNIFIL'in çabalarını takdir ettiğini ve güneydeki varlığının orduyla işbirliği içinde sürdürülmesi gerektiğine bağlılığını" vurguladı. İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 865 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlattı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 2 bin 865 kişi öldü, 13 bin 47 kişi yaralandı.