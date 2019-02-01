Lübnan'da dokuz ay süren temaslardan sonra yeni hükümet dün kuruldu. Başbakan Saad el Hariri, ağır borç yükü altındaki devletin kronik sorunlarını çözmek için gecikmeden cesur adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Batılı ülkelerin desteklediği Hariri hükümeti, İran'dan destek alan ve ağır silahlara sahip olan Hizbullah grubu dahil diğer partilerin katılımıyla oluştu. Hizbullah, siyasi müttefiklerinin kazançları sayesinde Mayıs ayında yapılan seçimden güçlenerek çıkmıştı.

Uzlaşma, başkent Beyrut'ta havai fişeklerle kutlandı. Hariri'nin şimdi, kamu harcamalarını kısmak ve kamu finans kesimindeki zor durumu çözmek için reformlara girişmesi bekleniyor. Bu reformlarla altyapı reformları için vaat edilmiş milyarlarca dolarlık yardım ve kredinin de kapısı açılmış olacak.

Yaptığı yazılı açıklamada Hariri, hükümetin kurulmasının uzun zaman almasından dolayı halktan özür diledi ve ekonomi hakkında "kaygılı olduklarını" söyledi. Artık "ağrı kesicilerin" çare olmayacağını söyleyen Hariri, "Bundan sonra kimse kafasını kuma gömemez... Bütün sorunlar gibi, yolsuzluk, israf ve idari beceriksizliklerin de nedenleri biliniyor. Çözüm açık seçik bir program ve cesur reformlardadır. Kalkınmayla ilgili yasalar daha fazla geciktirilemez." dedi.

Lübnan'ın kamu borcu, ekonomisinin ölçeğine göre, dünyanın en yükseği. Ülke, bölgedeki karışıklıklar gibi nedenlerden dolayı yıllardır düşük büyüme kaydediyor. Yeni kabinde de yerini koruyan Maliye Bakanı Ali Hasan Halil geçen ay, Lübnan'ın içinde bulunduğu ekonomik krizin "artık bir finans krizine dönüşmeye başladığını" söylemişti.

Yeni kabinede Hizbullah yanlısı ve Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un hem damadı hem de partisinin lideri olan Gebran Bassil yine dışişleri bakanlığı görevini sürdürecek. Savunma bakanlığı ise en Aoun'a yakın bir isim olan Elias Bou Saab'a verildi. Sağlık bakanlığına Hizbullah'ın istediği isim olan Jamil Jabak'ın getirilmesi, Şii grubun bundan sonra hükümette daha büyük bir rol oynamayı istediğini gösteriyor. Sağlık bakanlığı, devletin dördüncü büyük bütçesine sahip. Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Hizbullah'ı ve grubun silahlı varlığının devamını destekleyen gruplar ve siyasetçiler meclisteki 128 sandalyeden 70'ini kazanmışlardı.