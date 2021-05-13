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Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı!

İsrail televizyon kanalı Kanal 13'ün aktardığına göre Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı düzenlendi. İsrail Ordusu saldırıyı doğrularken, yapılan açıklamada roketlerin İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesindeki sahil kesimine doğru atıldığı belirtildi.

Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı!
Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı!
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HABERTURK.COM / Reuters

Reuters haber ajansının İsrail televizyon kanalı Kanal 13'ten aktardığına göre Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı düzenlendi.

Roket atışları nedeniyle sirenlerin çalmadığı ifade edilirken, herhangi bir hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Lübnan basını, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinlilerin yaşadığı Reşidiye Mülteci Kampına yakın bölgeden İsrail'e yönelik roket atışı yapan kişi veya kişilerin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

Kaç kişinin gözaltına alındığı ve Lübnan vatandaşı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

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