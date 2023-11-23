Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Ortadoğu Lübnan, Tel Aviv'e baskı kurma çağrısı

        Lübnan, Tel Aviv'e baskı kurma çağrısı

        Lübnan Başbakanı Necib Mikati, uluslararası toplumu ülkesinin güneyinde sivilleri ve gazetecileri hedef alan İsrail saldırılarının durdurulması için Tel Aviv yönetimine baskı kurmaya çağırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 00:05 Güncelleme: 23.11.2023 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lübnan, Tel Aviv'e baskı kurma çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mikati, resmi temaslarda bulunmak üzere Beyrut'a gelen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı özel konutunda kabul etti.

        Mikati görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkes sağlanması ve bölgede sürdürülebilir barışçıl çözüm bulunması için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

        LÜBNAN'DAN ETKİLİ ÜLKELERE ÇAĞRI

        Lübnan Başbakanı, "bölgede etkili ülkelerin ve uluslararası toplumun Lübnan'ın güneyinde sivilleri ve gazetecileri hedef alan İsrail saldırılarının durdurulması için Tel Aviv yönetimine baskı kurma" çağrısında bulundu.

        İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne insani ara verilmesini öngören uzlaşıyı "iyi bir gelişme" olarak değerlendirdi. Abdullahiyan, kalıcı bir ateşkes üzerinde çalışmanın önemini vurguladı.

        Kalıcı ateşkesin sağlanamaması halinde bölgedeki durumun kötüye gideceği uyarısında bulunan İranlı Bakan, böyle bir senaryoda bölgenin 7 Ekim öncesindeki haline dönmeyeceğini ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD-Kanada sınırında patlama!
        ABD-Kanada sınırında patlama!
        Banu Parlak gözaltına alındı
        Banu Parlak gözaltına alındı
        İsrailli esirler sabah 10'da serbest bırakılacak
        İsrailli esirler sabah 10'da serbest bırakılacak
        Aile ve Gençlik Fonu teklifi Meclis'ten geçti
        Aile ve Gençlik Fonu teklifi Meclis'ten geçti
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"