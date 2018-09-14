Luch Vladivostok - FK Tambov maçı ne zaman?

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Luch Vladivostok, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü FK Tambov takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 11:00. Maç öncesi Luch Vladivostok 10 puanla 14. sırada, FK Tambov 21 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Luch Vladivostok, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. FK Tambov, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 294. İddaa'da Luch Vladivostok kazanır 3.00, berabere biter 2.90, FK Tambov kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Luch Vladivostok son haftadaki Tyumen müsabasında 4-2 kazandı.

FK Tambov ise Zenit St. Petersburg II karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Luch Vladivostok, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 3 gol yedi.

FK Tambov, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. FK Tambov, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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