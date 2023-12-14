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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali bulunmayan Beşiktaş, D Grubu'nda bu akşam İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; Mert, Omar, Gedson ve Rebic yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Necip Uysal'ın durumu maç saatinde belli olacak. Kadro dışı bırakılan Ghezzal, Rosier, Onana, Bailly ve Aboubakar da Lugano mücadelesinde forma giyemeyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 10:19 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:41
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali bulunmayan Beşiktaş, D Grubu'nda bu akşam İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki karşılaşma TSİ 23.00'te Letzigrund Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Mücadele Exxen'den yayınlanacak.

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        Grubun ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 1 puan alabilen Beşiktaş'ın grupta galibiyeti bulunmuyor. Geride kalan 5 haftada 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, son sırada yer alıyor. Ligde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetinin yanı sıra tek galibiyetini Beşiktaş karşısında alan Lugano ise 3. basamakta bulunuyor.

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        BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK

        Beşiktaş Kulübü, UEFA Konferans Ligi'nde Lugano ile oynayacakları karşılaşmada sakatlıkları gerekçesiyle 7 futbolcusunun yer almayacağını duyurdu.

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        Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları sona eren ancak henüz hazır durumda bulunmayan Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın Lugano maçı kadrosunda yer almayacağı aktarıldı. Öte yandan Necip Uysal'ın da dün gerçekleştirilen idmanda sol alt baldır arka adalesinde birinci derece yaralanma tespit edildiği ve oyuncunun durumunun maç saatinde belli olacağı kaydedildi.

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        Tedavisi devam eden oyuncuların yanı sıra kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Vincent Aboubakar da Lugano mücadelesinde forma giyemeyecek.

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        İLK MAÇ TAŞLARI YERİNDEN OYNATTI

        İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk mücadele Beşiktaş'ta bir dönemin sonunu getirdi. Siyah-beyazlıların, 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybetmesi sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar Ahmet Nur Çebi yönetimine büyük protestolarda bulundu. Maçın sona ermesinin ardından bir grup taraftar stadı terk etmeyerek yönetimin istifasını istedi.

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        Teknik direktör Şenol Güneş maçın ardından görevinden ayrılırken, Ahmet Nur Çebi yönetimi de olağanüstü kongre kararı aldı. Olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Hasan Arat, Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı oldu.

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        MUHTEMEL 11

        Ersin, Onur, Amartey, Aytuğ, Tayfur, Amir, Salih, Chamberlain, Muleka, Bakhtiyor, Cenk

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