Lugo - Levante maçı ne zaman?

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Lugo, 30 Ekim 2018 Salı günü Levante takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. Lugo, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Levante, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 423 kodlu maçı oynayanlar; Lugo galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.00, Levante galibiyet oranı 2.00. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Lugo son haftadaki Alcorcon müsabasında 3-0 yenildi.

Levante ise Huesca maçında 1-2 yenildi.

Lugo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Lugo, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Levante ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Levante, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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