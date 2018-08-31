Lugo - Numancia maçı ne zaman?

İspanya 2.Lig maçında Lugo ile Numancia, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Lugo 1 puanla 14. sırada, Numancia 2 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Lugo, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Numancia, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 446 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lugo kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.70, Numancia sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Lugo son hafta oynanan La Hoya Lorca maçında 1-2 kazandı.

Numancia ise Gimnastic Tarragona maçında 1-2 yenildi.

Lugo, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Numancia, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Numancia 3 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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