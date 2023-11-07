Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!

Marmara Denizi’nde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle denizin dibinden kopan kırmızı tonlardaki yosunlar, Tekirdağ sahillerini kapladı.

"KARAYEL ESMESİYLE AÇIĞA GİDECEK"

Pehlivanoğlu, "3 günden beri esen sert lodosla beraber, açıktan gelen otlar kıyıya vurdu. Vatandaşlarımızın bu konuda herhangi bir telaş yapmalarına gerek yok. Bu mevsimler bir denge. İnşallah havaların karayel esmesiyle beraber kıyılardaki otlar tekrar açıklara gidecek ve orada batacak. Kıyılarımız inşallah tertemiz olacak. Belediyemiz yosunları toplamak için çalışıyor" dedi.