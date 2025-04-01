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        Haberler Dünya Amerika Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek | Dış Haberler

        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek

        ABD'nin önde gelen sağlık sigortası şirketi UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'ı öldürmekle suçlanan Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 23:02 Güncelleme: 01.04.2025 - 23:02
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        ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Thompson'ın öldürülmesine ilişkin davayla ilgili açıklama yaptı.

        Açıklamasında, Thompson'ı "masum bir adam ve iki küçük çocuğun babası" olarak nitelendiren Bondi, söz konusu olayın "Amerika'yı şok eden önceden planlanmış, soğukkanlı bir suikast" olduğunu kaydetti.

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        Bondi, "Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın gündemini yürütürken federal savcılara bu davada ölüm cezası talep etmeleri talimatını verdim." ifadesini kullandı.

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        ABD'de UnitedHealthcare'in CEO'su Thompson, 4 Aralık'ta New York Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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        New York Polis Teşkilatı (NYPD), kanıtların Thompson'ın özellikle hedef alındığını gösterdiğini belirtmişti. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da saldırganı arama çalışmalarına dahil olduklarını, Thompson'ın katilinin yakalanması için bilgi sağlayanlara 50 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu.

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        Daha sonra, New York Emniyet Müdürü Jessica Tish, polise yapılan ihbar üzerine, restoranda yemek yediği sırada gözaltına alınan ve üst aramasında silah susturucusu ve sahte kimlikler bulunan şüphelinin, Maryland eyaleti doğumlu, Hawaii eyaletine kayıtlı 26 yaşındaki Luigi Mangione olduğu bilgisini vermişti.

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        NYPD başdedektifi Joseph Kenny de Mangione'nin üzerinden "hayalet silah" denilen 3D yazıcıyla yapılmış bir silah, susturucu ve sağlık sigorta şirketine yazılmış 3 sayfalık bir metin çıktığı bilgisini paylaşmıştı.

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        Kenny, ele geçirilen yeni kanıtlar üzerinden soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının saldırıyı "tek başına planladığına inandıklarını" kaydetmişti.

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        Daha sonra Luigi Mangione'ye, "terör eylemi olarak cinayet işleme" suçlaması yöneltilmişti.

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