Lüks sitede bir 'ceza' iddiası daha!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaCEZA SİTESİ... Son dakika: Lüks site yine yeniden czayla gündemde
ABONE OL

Tuzla'daki lüks sitenin yönetiminden bu kez de 'basınla konuştunuz' cezası

İstanbul Tuzla'da geçtiğimiz haftalarda kat maliklerine uygulanan ilginç cezalarla gündeme gelen lüks sitede yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Site yönetimi iddiaya göre, bu kez de sitede oturanlara basınla konuştukları için ceza kesti

CEZA SİTESİ... Son dakika: Lüks site yine yeniden czayla gündemde
Lüks sitede bir 'ceza' iddiası daha!
0:00 / 0:00
DHA

Tuzla'da geçtiğimiz haftalarda lüks bir sitede oturan vatandaşlara, 'Asgari ücret cezası' adı altında çeşitli cezalar kesilmiş ve çeşitli medya kuruluşlarında haber olarak yer almıştı.

DHA'nın haberine göre bugün, kesilen cezalarla ilgili mahkeme tarafından iptal kararları gelirken, site sakinleri bu habere sevinemeden yeni cezalarla karşı karşıya kaldıklarını iddia etti. Site sakinleri, yönetimin bu kez de basınla konuştukları için kendilerine 2 bin lira ceza kestiğini söyledi.

"KÜÇÜK BİR DEVLET KURULMUŞ BURADA"

Site sakini Latife Acar, "Basınla konuştuğumuz için, basını buraya davet edip sorunları onlarla paylaştığımız için bize şahıs olarak 2 bin lira ceza geldi. Bu yönetim tarafından yazıldı. Bir şey sormadan, sitenin huzurunu kaçırdığımızdan dolayı bize ceza yazıldı. Daha önceden de acayip acayip yazıldı zaten, biz şok olduk. Bunu da ilk defa burada gördük. Hani küçük bir devlet kurmuş adam kendisince. Kendi kurallarını koymuş, ona göre cezalar yazıyor. Biz görüyoruz, şok oluyoruz" dedi. Bu durumu kabul etmediklerini dile getiren Latife Acar, "Hepimiz de bilinçli insanlarız. Onun için itirazlarımızı yaptık. Seçimi bekledik. Demokratik bir hakkımız var dedik, seçimi bekledik. Seçimi de sürekli erteliyorlar. Son olarak yine seçim olacak, bu sorunlar bitecek dedik. Bir kez daha ertelendi" şeklinde konuştu.

Önceki cezaların iptal edildiği haberini aldıklarını belirten Latife Acar, "Evet haberi aldık, çok sevindik. Ayakkabı konusundaki ceza tamamen kaldırılmış. Böyle bir ceza yazılamaz. O konuda sevindik. Zaten açılan bütün davalarda da birer birer kaybediyor. Hukuksal hiçbir yanı yok" diye konuştu.

MAHKEME DAHA ÖNCE KESİLEN CEZALARI İPTAL ETTİ

Site maliklerinin avukatı Didem Kasapoğlu İnci ise, "Tarafımıza yazılan asgari ücret cezalarını biz asliye hukuk mahkemesinde yargıya taşımıştık. Bugün itibari ile İstanbul Anadolu 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden bunların hukuka aykırı olduğuna dair bir kararla tescillendi artık. Diğer açılan davaların sonuçlarını da en kısa zamanda bekliyoruz. Basının ilk gelmesinden sonra tekrar 2'şer bin lira en son 25 Mart tarihi itibari ile bir ceza yedik. Onlarla ilgili hala hesaplarımızda tanımlı olarak duruyor. Aynı zamanda ısrarlı bir şekilde seçimi yapmıyorlar. En son 10 Nisan için seçim tebligatı gelmişti tarafımıza. Bu hafta sonu 10 Nisan ama seçim yapılmayacak" dedi.

Sitenin isminin basında yer almasından dolayı böyle bir ceza kesildiğini belirten Didem Kasapoğlu İnci, "Hukuki hiçbir zemini yok. Herhangi bir mevzuatta yer alan bir şey değil. Yani ayakkabılık için, çimlere bastığımız için kestikleri cezalar da hukuki değil. Zaten Anadolu Sulh 7. Hukuk Mahkemesi bunu tescilledi ve kararını verdi" şeklinde konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ÇOCUĞA ŞİDDET! Son dakika: Komşu çocuğunu acımadan dövdü, kamera kaydetti
GÜNDEMÇocuklar kavga etti! Sonrası korkunç!
2021-YDS/1 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! 2021-YDS/1 Sınava Giriş Belgesi alma ekranı
GÜNDEM2021-YDS/1 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!
KORONAYLA DANS | Son dakika: Skandal açılış! İzdiham çıktı, market kapandı
GÜNDEMMarket kapattıran izdiham!
AĞLATAN DETAY! Son dakika: Şehit pilot, sanayi sitesinden uzaklaşıp boş araziye manevra yapmış! Haberler
GÜNDEMAğlatan detay! Kahramanın manevrası!
'Palalı' saldırgan tekrar ortaya çıktı - Haberler
GÜNDEM'Palalı' saldırgan tekrar ortaya çıktı
Meteoroloji'den uyarı geldi halılar ortaya çıktı! - Son dakika Haberleri
GÜNDEMHalılar yine ortaya çıktı!
EŞKIYALAR! Son dakika: Ücret isteyen şoförü öldüresiye dövdüler
GÜNDEMEşkıyalar! Ücret isteyen şoföre dayak
Lise sınavları iptal mi? Sınavlar ne zaman yapılacak? Ziya Selçuk açıkladı
GÜNDEMLise sınavları iptal mi?
Son dakika haberi Bakan Soylu duyurdu! Kırmızı kategorideki terörist etkisiz
GÜNDEMBakan Soylu duyurdu! Kırmızı kategorideki terörist ...
TUZLA BUZ OLDU! Son dakika: Rize'deki büyük risk yıkımda ortaya çıktı! - Haberler
GÜNDEMRize'deki büyük risk yıkımda ortaya çıktı!