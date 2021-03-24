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HaberlerGündem3. SayfaSIKIYÖNETİM | Son dakika: Lüks sitede ceza isyanı!
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Lüks sitede ceza isyanı!

İstanbul'da, 250 dairenin yer aldığı lüks sitede, geçici site yönetiminin daire sakinlerine yaptığı iddia edilen uygulamalar adliyeye taşındı. Site sakinleri, 'Asgari ücret cezası' adı altında kendilerine cezalar kesildiğini, ödemedikleri takdirde araçlarıyla otoparka giremediklerini ve site yönetimi tarafından iş yerlerine şikayet mailleri atıldığını ifade etti. Site yöneticisi ve müteahhit firma sorumlusu Nihat Şahsuvaroğlu ise iddiaların tamamen yalan olduğunu, aidatlarını ödemeyen site sakinlerine yönelik cezai işlem uyguladıklarını söyledi

SIKIYÖNETİM | Son dakika: Lüks sitede ceza isyanı!
Lüks sitede ceza isyanı!
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Habertürk'ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul Tuzla'da bulunan 250 dairelik lüks bir sitede, inşaat firması geçici olarak site yönetimini üstlendi. İddialara göre, son 3 aydır yönetimin yapmış olduğu bazı uygulamalar ve cezalar site sakinlerini canından bezdirdi. Konuyla ilgili hem site sakinleri hem de site yöneticisi Habertürk’e özel açıklamalarda bulundular.

"KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ"

Site sakinlerinden Avukat Didem Kasapoğlu İnci yapmış olduğu açıklamada, "Yayla Mahallesi Tuzla’da ikamet eden kat malikiyim aynı zamanda da avukatım. Eşim ile birlikte ikamet ettiğimiz aynı zamanda 40’a yakın kat malikinin avukatlığını yürüttüğümüz sitede, yönetimin usulsüzlüklerine karşı dava açan kat maliki ve bizler, sürekli olarak site içerisinde asgari ücret cezası adı verdikleri cezalarla (hukuki niteliğini adlandıramadığımız) karşı karşıya bırakılıyoruz. Bu ceza bedelleri 1.000 TL, 2.000 TL gibi bedeller. Ödenmediği takdirde de icra takibi başlatıp kendi nam ve hesaplarına istiyorlar. Sitenin içinde maskesiz gezdiğimiz iddiasıyla bile cezalar kesiliyor" dedi.

"SİTEDE ESİR KAMPINDA GİBİYİZ"

Avukat Didem Kasapoğlu İnci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Söz konusu maske cezasına ilişkin ceza kesme yetkisi kaymakamlıkta olmasına rağmen bu usulsüzlükler devam ediyor. Ayrıca kendi usulsüzlüklerine dava açan kat maliklerinin çalıştıkları kurumlara “bunlar çete örgütüdür” şeklinde mailler atıp işlerinden çıkarılmalarını talep etmektedirler. Ayrıca sitede ısrarla seçim yapılmamaktadır. Kendilerini sorgulayan kat maliklerinin görüntü ve kayıtlarını KVKK'ya aykırı olacak şekilde her mecrada yayınlamaktadırlar. 1.000 TL'ye yakın ödediğimiz aidatlara karşı sitede esir kampında gibiyiz. Ayrıca avukatların başına gelenler son günlerde malumunuz. Her türlü hukuka aykırı eylemi gerek kat maliki sıfatımla gerekse de avukat sıfatımla yargıya taşıdık. Ancak tehdit, hakaret eylemleri nedeniyle başımıza gelme ihtimali olan şeylerden endişeliyiz."

"KARALAMAYA YÖNELİK ASILSIZ İDDİALAR"

Site yöneticisi müteahhit firma sorumlusu Nihat Şahsuvaroğlu ise şu açıklamada bulundu: "İddia edilen konuların hepsi asılsız ve hiçbir dayanağı olmayan konular. Karalamaya yönelik asılsız iddialardan ibarettir. Siteye olan yükümlülüklerini, borçlarını yerine getirmeyen 15-20 kişinin, site yönetimini kötüleme adına düzenlenmiş olduğu bir organizasyondur. Bu kişilerin dışında hiçbir site sakinimizin yönetimle veya sitenin işleyişi ile ilgili hiçbir sorunu yoktur.

"BİR SORUŞTURMA DAHİ AÇILMADI"

Söz konusu iddialar, site yönetimi tarafından, "kişiye göre uygulama yapıldığı ve ceza kesildiği, sakinlerin siteye sokulmadığı ve ölümle tehdit edildiği, hakaretler edildiği, siteye borcu olmayanlara da bir takım uygulamalar yapıldığı, 10 bin liraya varan cezalar kesildiği" gibi tamamen çarpıtılmış, aslı araştırılmamış iddialar. Bu iddiaların çoğu ile ilgili açılmış herhangi bir dava veya soruşturma yoktur. İddia edenlerin dahi bunlara ilişkin bir müracaatı da yoktur. Ortada bu denli ciddi bir itham veya suç isnadı var iken, örneğin ölüm tehdidi konusunda neden bir şikayet olmadığı sorgulanmamış. Kişilerin evlerine alınmadıkları, siteye sokulmadıkları gibi çok ciddi ithamlar hakkında herhangi bir soruşturma ya da dava yoktur ve sorgulanmamıştır.

"HER ŞEY KANUNA UYGUN YAPILMAKTA"

Sitedeki tüm uygulamalar, tamamen 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na ve bu çerçevede hazırlanmış yönetim planına uygun olarak yasal çerçevede yapılmaktadır. Yapılan tüm uygulamalar, site yönetimi tarafından alınan kararlar çerçevesinde ve tüm kat maliklerine önceden duyurularak, gerekli usulü bildirimler ve uyarılar yapılarak, bu kural ve kaidelere uymayan, sitenin bu anlamda düzenini bozan, borçlarını ödemeyen, kısaca hukuka ve kurallara göre hareket etmeyen kişilere karşı uygulanmaktadır. Bu anlamda, siteye olan borçlarını ve ortak giderlerini ödemeyen ve ödememek için direnen site sakinleri, kişi ve isim gözetilmeksizin bu yaptırımlara tabi olmaktadır ve hukuk düzeni bunu korumaktadır. Bu sadece bizim sitenin yaptığı bir uygulama değil; benzer uygulamalar farklı sitelerde yine kat mülkiyeti kanununa ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmaktadır. Bu tamamen hukuk düzeninin koruduğu ve kanunların izin verdiği hukuki bir yoldur."

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