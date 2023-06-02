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Haberler Gündem Lütfi Elvan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Lütfi Elvan hangi görevlerde bulundu?
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Lütfi Elvan kimdir, hangi görevlerde bulundu?

"Lütfi Elvan kimdir, hangi görevlerde bulundu?" sorusu gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden mezun olan Lütfi Elvan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevinde bulunmuştur. Peki, Lütfi Elvan kimdir ve hangi görevlerde bulundu? İşte, Lütfi Elvan hakkında merak edilenler...

Lütfi Elvan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Lütfi Elvan hangi görevlerde bulundu?
HABERTURK.COM

Lütfi Elvan'ın hayatı, kariyeri ve hangi görevlerde bulunduğu sorgulamaları hız kazandı. Lütfi Elvan'ın kim olduğu merak ediliyor. İşte, "Lütfi Elvan kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? sorularının yanıtları ile Lütfi Elvan hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen güncel bilgiler...

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Lütfi Elvan 1962'de Karaman, Ermenek'te dünyaya geldi. Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.

LÜTFİ ELVAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu. 64. Hükûmette Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükumette Kalkınma Bakanı olarak görev aldı. Lütfi Elvan, çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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