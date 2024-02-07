Lütfü Savaş kimdir? Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın hayatı ve kariyeri

Hatay'ın belediye başkanı Lütfü Savaş, 31 Mart seçimlerinde yeniden başkan olmak için adaylığını koymuş ve bu adaylık onaylanmıştı. Depremin birinci senesinde halkın tepkileri üzerine CHP tarafından Savaş'ın adaylığının yeniden değerlendirileceği açıklandı. Bu açıklamanın üzerine vatandaşın gözünü Savaş'a çevirdi ve başkanın hayatı merak konusu haline geldi. İşte Savaş'ın hayatına dair detaylar...