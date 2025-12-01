Lvbel C5, Ece Kırtanır'ı öpücüklere boğdu

Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan ünlü rapçi Lvbel C5, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ece Kırtanır ile aşklarını gözler önüne seren çift, sosyal medyadan romantik bir paylaşım yaptı.

Rapçi, sevgilisiyle öpücüklere boğduğu anları takipçileriyle paylaşarak hayranlarının beğenisini topladı.