Lyon'dan Zaha açıklaması!

Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, Galatasaray'ın ardından Fransa'da da aradığını bulamadı. Olympique Lyon'un teknik direktörü Pierre Sage, kadro dışı kalan tecrübeli oyuncuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

RMC Sport'ta katıldığı bir yayında verdiği röportajda Sage kadro dışı kararıyla ilgili, "Geçtiğimiz hafta karşılaştığımız sorunlar hakkında onunla iyi bir görüşme yaptım. Ceza vermiş olmak için onu cezalandırmadık." açıklamasında bulundu.

"ONDAN NE BEKLEDİĞİMİZİN FARKINDA OLMASINI SÖYLEDİM"

Sage sözlerine şöyle devam etti: "Ondan ne beklediğimizin farkında olmasını ve neden onu transfer ettiğimizi anlaması gerektiğini söyledim. Bu durum yetenekleriyle ilgili değil, takımla birlikte mücadele etmesiyle ilgili." değerlendirmesinde bulundu.