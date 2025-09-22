Mabel Matiz, ifade verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısına 'kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık' gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulunmuş, bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaparak şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında; "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verilmişti.

REKLAM

Suç duyurusunda bulunuldu Haberi Görüntüle

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; 'Perperişan' isimli şarkısına soruşturma açılan Mabel Matiz, ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.

Savcılığa ifade verecek olan Mabel Matiz, adliye kapısından polis tarafından içeri alındı. Ünlü şarkıcının polis eşliğinde adliyeye girmesi; “Hakkında gözaltı kararı mı var?” sorusunu beraberinde getirdi. Gazeteciler, Mabel Matiz’den bu sorunun yanıtını alamadı. Ancak başsavcılık yaptığı açıklamada, herhangi bir gözaltı kararı olmadığını, Matiz'in ifadesine başvurulacağını söyledi.