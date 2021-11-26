"ANA YURDUM EKSPRES"

Annesiyle hasret gideren ünlü isim, Karaca ile birlikte objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmedi. Mabel Matiz, o anları, "Ana yurdum ekspres..." notuyla 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Şarkıcının gönderisi takipçilerinden 141 binden fazla beğeni aldı.

"BU DOĞALLIĞI BAŞKA KİMSEDE GÖREMEYİZ"

Matiz'in annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmazken, kullanıcılar ünlü isme, "Bu doğallığı başka kimsede göremeyiz." ve "En tatlı fotoğraf!" şeklinde yorumlarda bulundu.