Mac Miller Amerikan hip hop piyasasında yaptığı yüksek çıkışın ardından dünyada da kendini geniş kitlelere dinletmeyi başarmış bir isim. 26 yaşındaki Mac Miller, ilk stüdyo albümünü 2010 yılında çıkardı ve Amerikan Billboard 200 listesinde bir numaraya yükseldi. İşte Mac Miller kimdir? sorusunun cevabı...

MAC MİLLER KİMDİR?

Malcolm James McCormick (d. 19 Ocak 1992), sahne adı ile Mac Miller, Amerikalı hip hop şarkıcısı. Pittsburgh, Pensilvanya çıkışlı sanatçı, Larry Fisherman mahlası ile prodüktör olarak da çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda Delusional Thomas ve Larry Lovestein & The Velvet Revival isimlerini de kullanmaktadır.

2010 yılı başlarında Pittsburgh temelli bağımsız plak şirketi Rostrum Records ile sözleşme yaptı. İlk stüdyo albümü Blue Slide Park, Kasım 2011'de piyasaya çıktı. Albüm, Amerikan Billboard 200 listesinde bir numaraya yükselerek, Tha Dogg Pound'un 1995 çıkışlı Dogg Food albümünden bu yana ABD'de liste başı olan ilk bağımsız albüm oldu. Miller'ın ikinci stüdyo albümü Watching Movies with the Sound Off, Haziran 2013'te dinleyiciyle buluştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ