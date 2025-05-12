12 Mayıs bugünkü maç programı belli oldu. Bugün yerli ve yabancı liglerde önemli karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig’de 35. hafta Kayserispor Antalyaspor maçı ile birlikte sona erecek. Nesine 2. Lig, Serie A, Suudi Arabistan - Pro Lig ve İngiltere Şampiyonluk Ligi'nde de kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Hangi maçların saat kaçta başlayacağını öğrenmek isteyenler için kapsamlı bir rehber hazırladık. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 12 Mayıs 2025 Bugün oynanacak maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları…