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        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 12 MAYIS 2025 | Süper Lig'de 35. hafta sona eriyor! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Maç programı 12 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bugün yerli ve yabancı liglerde futbolseverleri heyecanlandıracak maçlar ekranlara geliyor. 12 Mayıs maç programı ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt veriyor. Bu akşam oynanacak tek maçla Süper Lig'de 35. hafta sona eriyor. Süper Lig'in yanı sıra Nesine 2. Lig, Serie A, Suudi Arabistan - Pro Lig ve İngiltere Şampiyonluk Ligi'nde oynanacak tüm karşılaşmaların saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılıyor. Peki, Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 12 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar ve saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 10:05 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:05
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        1

        12 Mayıs bugünkü maç programı belli oldu. Bugün yerli ve yabancı liglerde önemli karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig’de 35. hafta Kayserispor Antalyaspor maçı ile birlikte sona erecek. Nesine 2. Lig, Serie A, Suudi Arabistan - Pro Lig ve İngiltere Şampiyonluk Ligi'nde de kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Hangi maçların saat kaçta başlayacağını öğrenmek isteyenler için kapsamlı bir rehber hazırladık. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 12 Mayıs 2025 Bugün oynanacak maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları…

        2

        12 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        SÜPER LİG

        20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (beIN Sports 1)

        3

        NESİNE 2. LİG

        16.00 Altınordu-GMG Kastamonuspor

        16.00 Artı Değer Vanspor FK-Motolux 68 Aksarayspor

        4

        SERİE A

        19.30 Venezia-Fiorentina

        21.45 Atalanta-Roma

        5

        SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG

        19.05 Al Hilal-Al Orubah

        21.00 Al Akhdoud-Al Nassr

        6

        İNGİLTERE ŞAMPİYONLUK LİGİ

        22.00 Sheffield United-Bristol City

        7
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