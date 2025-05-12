Maç programı 12 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bugün yerli ve yabancı liglerde futbolseverleri heyecanlandıracak maçlar ekranlara geliyor. 12 Mayıs maç programı ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt veriyor. Bu akşam oynanacak tek maçla Süper Lig'de 35. hafta sona eriyor. Süper Lig'in yanı sıra Nesine 2. Lig, Serie A, Suudi Arabistan - Pro Lig ve İngiltere Şampiyonluk Ligi'nde oynanacak tüm karşılaşmaların saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılıyor. Peki, Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 12 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar ve saatleri...
12 Mayıs bugünkü maç programı belli oldu. Bugün yerli ve yabancı liglerde önemli karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig’de 35. hafta Kayserispor Antalyaspor maçı ile birlikte sona erecek. Nesine 2. Lig, Serie A, Suudi Arabistan - Pro Lig ve İngiltere Şampiyonluk Ligi'nde de kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Hangi maçların saat kaçta başlayacağını öğrenmek isteyenler için kapsamlı bir rehber hazırladık. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 12 Mayıs 2025 Bugün oynanacak maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları…
12 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
SÜPER LİG
20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (beIN Sports 1)
NESİNE 2. LİG
16.00 Altınordu-GMG Kastamonuspor
16.00 Artı Değer Vanspor FK-Motolux 68 Aksarayspor
SERİE A
19.30 Venezia-Fiorentina
21.45 Atalanta-Roma
SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG
19.05 Al Hilal-Al Orubah
21.00 Al Akhdoud-Al Nassr
İNGİLTERE ŞAMPİYONLUK LİGİ
22.00 Sheffield United-Bristol City