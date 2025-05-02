2 Mayıs bugünkü maç programı belli oldu. Bugün yerli ve yabancı liglerde önemli karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig’de 34. hafta Antalyaspor Konyaspor maçı ile birlikte başlayacak. Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan - Pro Lig’de de kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Hangi maçların saat kaçta başlayacağını öğrenmek isteyenler için kapsamlı bir rehber hazırladık. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte 2 Mayıs 2025 Bugün oynanacak maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları…