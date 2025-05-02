Maç programı 2 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bugün yerli ve yabancı liglerde futbolseverleri heyecanlandıracak maçlar ekranlara geliyor. 2 Mayıs maç programı ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt veriyor. Bu akşam oynanacak Antalyaspor Konyaspor maçı ile birlikte Süper Lig 34. hafta maçları başlıyor. Süper Lig'in yanı sıra Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan - Pro Lig'de oynanacak tüm karşılaşmaların saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılıyor. Peki, Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar ve saatleri...
2 Mayıs bugünkü maç programı belli oldu. Bugün yerli ve yabancı liglerde önemli karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig’de 34. hafta Antalyaspor Konyaspor maçı ile birlikte başlayacak. Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan - Pro Lig’de de kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Hangi maçların saat kaçta başlayacağını öğrenmek isteyenler için kapsamlı bir rehber hazırladık. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte 2 Mayıs 2025 Bugün oynanacak maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları…
2 MAYIS 2025 MAÇ PROGRAMI || BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
SÜPER LİG
20:00 Antalyaspor - Konyaspor (beIN Sports 1)
PREMİER LİG
22:00 Manchester City - Wolverhampton
LALİGA
22:00 Rayo Vallecano - Getafe
SERİE A
21:45 Torino - Venezia
LİGUE 1
21:45 Nice – Reims
BUNDESLİGA
21:30 Heidenheim - Bochum
SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG
18:50 Al Ettifaq - Al Khaleej
19:05 Al Fayha - Damac FC
21:00 Al-Qadsiah - Al Kholood
SÜPER LİG 34. HAFTA PROGRAMI
03.05.2025 | 16.00 – Corendon Alanyaspor - Bellona Kayserispor
03.05.2025 | 16.00 – Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
03.05.2025 | 19.00 – Galatasaray - Net Global Sivasspor
03.05.2025 | 19.00 – Atakaş Hatayspor - RAMS Başakşehir
04.05.2025 | 16.00 – Reeder Samsunspor - İKAS Eyüpspor
04.05.2025 | 19.00 – Fenerbahçe - Beşiktaş
04.05.2025 | 19.00 – Adana Demirspor - Göztepe
05.05.2025 | 20.00 – Kasımpaşa - Trabzonspor