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        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 2 MAYIS 2025 | Süper Lig 34. hafta başlıyor! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Maç programı 2 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bugün yerli ve yabancı liglerde futbolseverleri heyecanlandıracak maçlar ekranlara geliyor. 2 Mayıs maç programı ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt veriyor. Bu akşam oynanacak Antalyaspor Konyaspor maçı ile birlikte Süper Lig 34. hafta maçları başlıyor. Süper Lig'in yanı sıra Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan - Pro Lig'de oynanacak tüm karşılaşmaların saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılıyor. Peki, Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar ve saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 10:48 Güncelleme: 02.05.2025 - 10:48
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        1

        2 Mayıs bugünkü maç programı belli oldu. Bugün yerli ve yabancı liglerde önemli karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig’de 34. hafta Antalyaspor Konyaspor maçı ile birlikte başlayacak. Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan - Pro Lig’de de kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Hangi maçların saat kaçta başlayacağını öğrenmek isteyenler için kapsamlı bir rehber hazırladık. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte 2 Mayıs 2025 Bugün oynanacak maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları…

        2

        2 MAYIS 2025 MAÇ PROGRAMI || BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        SÜPER LİG

        20:00 Antalyaspor - Konyaspor (beIN Sports 1)

        3

        PREMİER LİG

        22:00 Manchester City - Wolverhampton

        4

        LALİGA

        22:00 Rayo Vallecano - Getafe

        5

        SERİE A

        21:45 Torino - Venezia

        6

        LİGUE 1

        21:45 Nice – Reims

        BUNDESLİGA

        21:30 Heidenheim - Bochum

        SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG

        18:50 Al Ettifaq - Al Khaleej

        19:05 Al Fayha - Damac FC

        21:00 Al-Qadsiah - Al Kholood

        7

        SÜPER LİG 34. HAFTA PROGRAMI

        03.05.2025 | 16.00 – Corendon Alanyaspor - Bellona Kayserispor

        03.05.2025 | 16.00 – Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

        03.05.2025 | 19.00 – Galatasaray - Net Global Sivasspor

        03.05.2025 | 19.00 – Atakaş Hatayspor - RAMS Başakşehir

        04.05.2025 | 16.00 – Reeder Samsunspor - İKAS Eyüpspor

        04.05.2025 | 19.00 – Fenerbahçe - Beşiktaş

        04.05.2025 | 19.00 – Adana Demirspor - Göztepe

        05.05.2025 | 20.00 – Kasımpaşa - Trabzonspor

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