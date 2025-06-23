Bugünkü maçlar 23 Haziran Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 23 Haziran Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa U19 Şampiyonası, Özbekistan Süper Ligi, İrlanda 1. Ligi , Norveç 1. Ligi, İsveç Superettan Ligi ve İrlanda Premier Ligi'nde önemli maçlar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 23 Haziran 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...
Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 23 Haziran Pazartesi maç programı belli oldu. Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa U19 Şampiyonası, Özbekistan Süper Ligi, İrlanda 1. Ligi , Norveç 1. Ligi, İsveç Superettan Ligi ve İrlanda Premier Ligi maçları oynanacak. Avrupa U19 Şampiyonası Yarı Final maçları kapsamında İspanya U19 Almanya U19 ile mücadele edecek. Hollanda U19 ise Romanya U19 ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 23 Haziran 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...
23 HAZİRAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu
22.00 Seattle Sounders-PSG
22.00 Atletico Madrid-Botafogo
Avrupa U19 Şampiyonası Yarı Final
18.00 İspanya U19-Almanya U19
21.00 Hollanda U19-Romanya U19
Özbekistan Süper Ligi
18:00 Dinamo Samarkand-Bunyodkor
İrlanda 1. Ligi
21:45 Finn Harps-Dundalk
21:45 Treaty United-Wexford
21:45 Cobh Ramblers-Kerry FC
21:45 Bray Wanderers-UCD
21:45 Longford Town-Athlone Town
Norveç 1. Ligi
20:00 Mjondalen-Skeid