Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kalırken takımlar da hazırlık maçlarına devam ediyor. 30 Temmuz Çarşamba günü oynanacak hazırlık maçları, başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşlar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugün Fenerbahçe-Lazio maçı oynanacak. Ayrıca UEFA Konferans Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunda rövanş heyecanı yaşanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 30 Temmuz 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri.