Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 4 Mart Salı günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Bugünkü maç takvimine göre Devler Ligi son 16 turu ilk maçları kapsamında toplam 4 maç oynanacak. Real Madrid, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, PSV, Arsenal, Lille gibi takımlar sahaya çıkacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından biri Real Madrid Atletico Madrid maçı olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 4 Mart 2025 bugünkü maç programı…