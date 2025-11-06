Habertürk
        MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Opet: 104 - BOTAŞ: 84

        MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Opet: 104 - BOTAŞ: 84

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında BOTAŞ'ı 104-84 mağlup etti

        Giriş: 06.11.2025 - 16:35 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:35
        Fenerbahçe Opet, BOTAŞ'ı farklı yendi!
        Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında ağırladığı BOTAŞ'ı 104-84 yendi.

        Bu sonuçla bir maçı eksik sarı-lacivertliler, ligde 5'te 5 yaparken BOTAŞ ise 4. kez mağlup oldu.

        Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

        Hakemler: Fatih Güler, Cemil Uygül, Kamil Alok

        Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 11, Alperi Onar 5, Polkoski 26, McBride 17, Billings 22, Olcay Çakır Turgut 4, Allen 9, Tilbe Şenyürek 6, Allemand 4

        BOTAŞ: Davis 6, Bejedi 13, Ayşegül Günay Aladağ 4, Selin Rachel Gül 7, Serfa 7, Işık Su Güven, Rana Uçar, Tuba Poyraz 6, Dantas 21, İdil Yeniçulha, Williams 20, Işılay Egin

        1. Periyot: 23-26

        Devre: 59-47

        3. Periyot: 80-63

