Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL MAÇ SONUCU: Onvo Büyükçekmece Basketbol: 81 - Galatasaray MCT Technic: 84 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Onvo Büyükçekmece Basketbol: 81 - Galatasaray MCT Technic: 84

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 84-81 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 21:27 Güncelleme: 14.11.2025 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray MCT Technic deplasmanda kazandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 84-81 yendi.

        Salon: Gazanfer Bilge

        Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız

        Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 14, Vries 17, Can Kaan Turgut 9, Bruinsma 11, Bandaogo 10, Pipes 11, Muhammed Doğan Şenli 9, Metin Türen, Johnson, Yiğit Özkan

        Galatasaray MCT Technic: Cummings 17, Palmer 22, Buğrahan Tuncer 6, Gillespie 8, White 10, Robinson 3, McCollum 5, Meeks 2, Rıdvan Öncel 3, Muhsin Yaşar 8

        1. Periyot: 24-23

        Devre: 38-37

        3. Periyot: 59-64

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        14 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        14 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Jose Mourinho'dan Rafa Silva'ya kanca!
        Jose Mourinho'dan Rafa Silva'ya kanca!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?