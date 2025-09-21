Habertürk
        MAÇ SONUCU: Samsunspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2

        MAÇ SONUCU: Samsunspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 22:13 Güncelleme: 21.09.2025 - 22:13
        Samsunspor son nefeste galip!
        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor sahasında Karagümrük'ü ağırladı.

        Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

        Maçın 31. dakikasında konuk ekip Lubomir Satka'nın kendi kalesine golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

        Samsunspor, 52. dakikada Anıl Yiğit Çınar'ın kendi kalesine golü ile eşitliği yakaladı.

        Bu golden hemen sonra 54. dakikada ev sahibi Cherif Ndiaye ile öne geçti.

        Karagümrük, 81. dakikada Chelsea'da yeni transferi David Datro Fofana ile skoru 2-2 yaptı.

        Maçın son anlarında 90+3'te Samsunspor adına Anthony Musaba fileleri havalandırdı ve Samsunspor maçı 3-2 kazandı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        32. dakikada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Atakan'nın kullandığı kornerde ceza alanı içinde Satka'nın kafasına çarpan top ağlara gitti: 1-0

        36. dakikada Holse'nin pasına hareketlenen Coulibaly, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan sert vurdu ancak top direğin dibinden auta gitti.

        38. dakikada Musaba'nın pasında topla buluşan Holse'nin ceza sahası çizgisi üzerinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

        40. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Gray'ın şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı yatarak bloke etti.

        Karşılaşmanın ilk yarısını Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1-0 önde tamamladı.

        50. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest atışta, top direğin dibinden auta gitti.

        52. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Holse'nin ceza sahası içinden şutunda, Anıl Yiğit Çınar topu ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-1

        54. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Musaba'nın pasına hareketlenen Holse, şık bir topuk pasıyla topu altıpas içinde Ndiaye ile buluşturdu. Senegalli futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1

        73. dakikada Tomasson'un ceza sahası dışından sert şutunda, direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

        81. dakikada misafir takım 2-2 beraberliği yakaladı. Larsson'un ceza sahası içine ortasına topa iyi yükselen Fofana kafa vuruşu ile topu direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 2-2

        90+3. dakikada Samsunspor skoru 3-2'ye çıkardı. Tomasson'un pasında ceza sahası içinde Musaba, topu sert bir vuruşla ağlarla gönderdi: 3-2

        Karşılaşmayı Samsunspor 3-2 kazandı.

        Stat: Yeni 19 Mayıs

        Hakemler: Çağdaş Altan, Furkan Ürün, Osman Gökhan Bilir

        Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 87 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre Çift (Dk. 87 Makoumbu), Ntcham, Holse, Musaba, Coulibaly (Dk. 70 Celil Yüksel), Ndiaye (Dk. 65 Mouandilmadji)

        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Rıdvan Çankaya, Anıl Yiğit Çınar (Dk. 89 Ugrekhelidze), Esgaio, Balkovec, Doh (Dk. 57 Larsson), Johnson, Berkay Özcan (Dk. 68 Barış Kalaycı), Gray (Dk. 68 Fofana), Serginho (Dk. 89 Camacho), Tiago Çukur

        Goller: Dk. 32 Satka (kendi kalesine), Dk. 81 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 52 Anıl Yiğit Çınar (kendi kalesine), Dk. 54 Ndiaye, Dk. 90+3 Musaba (Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 17 Tiago Çukur, Dk. 77 Esgaio (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 49 Yunus Emre Çift, Dk. 77 Musaba (Samsunspor)

