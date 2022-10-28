Bölgenin sonbaharda diğer mevsimlere göre çok daha yoğun olduğunu vurgulayan Aydın, "Fotoğrafçılar adeta buraya akın ediyor. Bugün de çok sayıda fotoğrafçılardan oluşan turlara rastladık. Bu noktada Artvin iyi bir destinasyon merkezi" diye konuştu.