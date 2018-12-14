İktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) tarafından parlamentoya sunulan, halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresinin 400 saate çıkarılmasını öngören ve muhalefet tarafından ''köle yasası'' olarak adlandırılan düzenlemenin yasalaşması dolayısıyla düzenlenen eyleme yüzlerce kişi katıldı.

Başkentin Kossuth Meydanı'nda başlayan hükümet karşıtı gösteri Fidesz Genel Merkez binası önünde devam etti.

Hükümeti istifaya çağıran eylemcilerden iki kişi Fidesz'in Genel Merkez binası balkonuna tırmanarak Avrupa Birliği (AB) bayrağı açtı.

Budapeşte polisinden yapılan açıklamada bir göstericinin polise biber gazı sıktığını ve iki polisin yaralandığı belirtildi.

2019 başında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarılıyor.

Fidesz, yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldırdıklarını savunurken muhalefet ve sendikalar, hükümeti çok uluslu şirketlerin talebini yerine getirmekle suçluyor.

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