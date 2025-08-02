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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Macaristan GP'sinde pole pozisyonu Leclerc'in! - Motor Sporları Haberleri

        Macaristan GP'sinde pole pozisyonu Leclerc'in!

        Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 18:26 Güncelleme: 02.08.2025 - 18:26
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        Macaristan'da pole pozisyonu Leclerc'in!
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Macaristan Grand Prix'sine Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, ilk sıradan başlayacak.

        Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 15.372 saniyelik derece elde eden Leclerc, ilk cebe yerleşti.

        Leclerc'in 0.026 saniye arkasında McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, 0.041 saniye gerisinde McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ise üçüncü sırayı aldı.

        Macaristan Grand Prix'si ise 3 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

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