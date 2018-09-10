Macaristan - Yunanistan rakamlar

UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 2 maçında Macaristan ile Yunanistan, 11 Eylül 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Ev sahibi Macaristan, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Yunanistan, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 613. İddaa'da Macaristan kazanır 2.30, berabere biter 2.70, Yunanistan kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Macaristan son hafta oynanan Kuzey İrlanda maçında 1-1 berabere kaldı.

Yunanistan ise Romanya karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Yunanistan, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Yunanistan, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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