        Macit Koper 'Kızılcık Şerbeti'nde

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna usta oyuncu Macit Koper dâhil oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 10:54 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:56
        Macit Koper 'Kızılcık Şerbeti'nde
        SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna usta oyuncu Macit Koper dâhil oldu.

        Dizide Macit Koper, Ömer’in hapishanede tanışacağı koğuş arkadaşı 'Hikmet' karakterine hayat veriyor. Ölümlü trafik kazasına karışan Ömer’in tutuklu yargılanmasına karar verileceği sürprizlerle dolu bölümde Ömer’in koğuştaki dayanağı Hikmet oluyor. Ömer ve Hikmet’in derin ve samimi sohbetlerinin öne çıkacağı bölüm izleyicilere duygusal anlar yaşatacak.

        Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #kızılcık şerbeti
        #macit koper
