Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu

İstanbul Şişli'de temizlik görevlileri Maçka Parkı'nda hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti. Yapılan incelemeler sonrasında hayatını kaybeden şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Şişli Maçka Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yerde hareketsiz şekilde yatan kişiyi fark eden temizlik görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi. Polis olay yerinde çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hayatını kaybeden şahsın Tuncay Yılmaz (29) olduğunu tespit etti.

17 AYRI SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İncelemelerin ardından 29 yaşındaki gencin cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öte yandan hayatını kaybeden Tuncay Yılmaz'ın 17 adet suç kaydığının olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışması sürüyor.